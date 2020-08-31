В Калининградской области выделили 368 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили дополнительно 368 млн рублей на выплаты микрозаймов предпринимателям в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Средства были получены по линии нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего, с учетом областного софинансирования в размере десяти миллионов рублей, калининградские предприниматели могут оформить микрозаймы на сумму в 368 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обратившись в областной Центр "Мой бизнес", заявитель может получить займ от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев. При этом процент соответствует текущей ставке Центробанка, которая регулярно снижается. "Небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные нужды. Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый: нужны обороты, хорошая кредитная история и много документов. Получить заем в центре "Мой бизнес" проще: заявителю понадобится совсем небольшой пакет документов", - отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

По его словам, эта услуга пользуется большим спросом у начинающих предпринимателей из-за оперативности рассмотрения заявок и низких процентов. С начала года центр "Мой бизнес" в области оформил 43 микрокредита почти на 80 млн рублей. Еще 34 заявки на сумму в 110 млн рублей находятся на разных этапах оформления.