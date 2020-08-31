Севастопольский вертолетный завод могут перевести на новую площадку

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Севастопольское авиационное предприятие (САП), которое сейчас находится в центре жилого района, планируется перевести на другую площадку в промышленном районе, сообщил журналистам в понедельник министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Завод по ремонту вертолетной техники находится в центре жилого массива, и было бы правильнее и логичнее найти решение, выбрать правильную территорию в более промышленном районе, найти решение, как создать там компактные мощности", - сказал Мантуров.

Врио губернатора города Михаил Развожаев отметил, что "много было беспокойства по поводу того, что этого предприятия вообще не будет в Севастополе". Однако есть намерения сохранить его и возможность перенести на площадку, где удастся в завод "вдохнуть новую жизнь, сделать современным и актуальным, сохранить те компетенции, которые есть в Севастополе".

Авиаремонтное предприятие было основано в Севастополе около 100 лет назад, и в разные годы занималось ремонтом различной авиатехники. В последнее время специализируется на вертолетах. В настоящее время САП находится на берегу бухты Круглой, вокруг него за постсоветское время были построены многоэтажные дома и созданы объекты курортной инфраструктуры.

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Как сообщили ТАСС на предприятии, сейчас в работе находятся несколько вертолетов. "В этом году к нам для проведения ремонта поступили вертолеты со всей России. Структуры, к которым они относятся, базируются в разных регионах: от Кольского полуострова до Дальнего Востока", - сказал представитель САП, отметив, что уже много лет машины для этих регионов завод не ремонтировал. При этом, сославшись на секретность информации, собеседник не уточнил, для каких именно подразделений и ведомств вертолеты каких моделей ремонтируются.

Как сообщили специалисты САП, предприятие способно выполнять полный капитальный ремонт вертолетов разных моделей. Сначала машину полностью разбирают - остается фюзеляж и основные трассы кабеля. Снимается даже краска: это необходимо, чтобы гарантировано обнаружить и устранить даже небольшие дефекты. "Потом мы заново грунтуем и окрашиваем фюзеляж, собираем и проверяем все узлы (диагностика и ремонт для них проводятся отдельно). Единственное, чего мы не можем отремонтировать - агрегатика двигателей, редукторы, вспомогательные силовые установки", - пояснил представитель завода.

Представители авиации считают, что свой завод для ремонта вертолетов на Юге РФ нужен: сейчас их приходится отправлять в Казань или даже за Урал. "Ремонтные предприятия очень нужны, потому что авиационная техника, и вертолеты в том числе, летают по назначенному ресурсу. <…> На юге, в Южном военном округе количество вертолетов достаточно большое. Поэтому важно и ценно было бы предприятие, которое может их ремонтировать", - сказал ТАСС командующий 4-й армией ВВС и ПВО в 2016-2019 годах Виктор Севостьянов. Однако, добавил он, такое предприятие должно быть в состоянии выполнять практически любые типы работ для разных типов вертолетов.

На заводе отмечают, что, несмотря на отсутствие новейшего оборудования или инновационных технологий, пока сохраняется главный ресурс - специалисты, многие из которых отработали в отрасли десятки лет. Чтобы оптимально работать, заводу нужно выполнять в год контракты на ремонт не менее, чем 12 вертолетов. За последние шесть лет прибыли получить по итогам года еще не удавалось, а безубыточности достигли только раз: в 2019 году выполнен план-минимум - семь вертолетов.

"Сейчас Минпромторг собирает данные с профильных предприятий, чтобы оценить их потенциал для создания государственных центров технического обслуживания и ремонта воздушных судов российского производства. Мы видим в этом шанс: могли бы предложить работу с палубной авиацией - рядом Черноморский флот, и мы можем брать по три-четыре машины в год для ремонта. Кроме того, если такую возможность нам предоставит министерство и "Вертолеты России", перспективным было бы сотрудничество с Сирией, Ираном, Венесуэлой - ведь и мы, и они находимся под санкциями", - рассказал агентству источник в руководстве завода.

Кроме того, остается открытым вопрос об акционировании предприятия. Процесс был запущен еще в 2015 году.