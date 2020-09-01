Мнучин сообщил, что республиканцы могут представить предложения по поддержке экономики

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американский министр финансов Стивен Мнучин рассчитывает, что республиканцы представят на следующей неделе в Сенате Конгресса США новые предложения относительно пакета мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии. Об этом глава Минфина заявил в понедельник в эфире телеканала Fox Business.

Мнучин выразил уверенность в том, что законодатели из числа демократов "просто не желают добросовестно проводить консультации" по данному вопросу. Министр отметил, что администрация США регулярно обсуждает эту тему с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом. "Надеюсь, что Митч представит новый законопроект на следующей неделе", - сказал он.

Представители Белого дома и демократы в Конгрессе США пока не достигли договоренностей о новом пакете стимулирующих мер. Демократы в Палате представителей в мае одобрили выделение на эти цели более $3 трлн, в то время как контролирующие Сенат республиканцы представили пакет стимулирующих мер на $1 трлн.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта.