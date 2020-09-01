Бизнес-перевозчик Лебедева и Ванцева получит три самолета SSJ-100

МОСКВА, 1 сентабря. /ТАСС/. Создаваемая бизнесменом Александром Лебедевым и совладельцем Внуково Виталием Ванцевым авиакомпания получит сначала три самолета SSJ-100 в VIP-комплектации, позже парк будет расширен до 10 таких самолетов. Об этом в интервью РБК сообщил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

"На сегодняшний день ОАК в лице "Иркута", Центр бизнес-авиации Внуково и НРК создали управляющую компанию "Слава", которая предлагает бизнес-перевозки на самолетах SSJ-100. Партнером выступает ВЭБ.РФ. Оператором флота выступает авиакомпания "Азимут", которая уже обеспечивает эффективную эксплуатацию парка SSJ-100 на своих маршрутах. Базовым аэропортом проекта станет Внуково-3. На первой фазе проекта в уставной капитал "Славы" будут переданы три самолета, которые сейчас проходят доработку до компоновки 56 кресел all business class. В дальнейшем планируется увеличение флота до десяти машин", - сказал он.

Он добавил, что спрос на SSJ VIP через пять лет может составить до 20 самолетов.

"Не исключаю, что со временем проект выйдет за пределы российского рынка", - отметил Сердюков.

В феврале РБК со ссылкой на источники сообщал, что владелец Национального резервного банка и британской газеты The Independent Александр Лебедев, ранее занимавшийся авиационным бизнесом, может создать новую авиакомпанию, которая будет специализироваться на чартерных корпоративных перевозках на базе самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об идее создать новую авиакомпанию для корпоративных частных перевозок Лебедев сообщал РБК в мае 2018 года. Он отмечал, что обратился в правительство с предложением рассмотреть возможность модификации самолетов SSJ до люксовой категории. Если парк будет сформирован, то Лебедев готов создать авиакомпанию, ориентированную на перевозки пассажиров с повышенным комфортом "по цене на 10% выше VIP-билетов "Аэрофлота".