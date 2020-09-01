МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский самолет МС-21 может не успеть пройти сертификацию в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом в интервью РБК сообщил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

"Думаю, что нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Тут как раз сложности, связанные в том числе с пандемией, в первую очередь с проведением испытаний в различных климатических зонах, с логистикой, с перемещением специалистов, в том числе иностранных, которые участвуют в программе. Границы ведь закрыты".

В конце апреля Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что испытания самолета возобновлены. Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Ранее сообщалось, что сертификация МС-21 в России намечена на 2020 год, а начало поставок - на вторую половину 2021 года.