ПСБ рассчитывает до конца сентября закрыть лимит на кредиты под 2% для бизнеса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) планирует до конца сентября исчерпать лимит в 8 млрд рублей, который выделен банку в рамках господдержки малого бизнеса для выдачи кредитов предпринимателям по льготной ставке 2% годовых. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, уточнив, что финансирование можно получить, "не выходя из дома".

"ПСБ рассчитывает, что лимит на кредиты по льготной ставке 2%, выделенный банку в рамках господдержки малого бизнеса, будет исчерпан до конца сентября 2020 года", - сказал он.

Чернощекин напомнил, что ПСБ вошел в список доверенных банков первой очереди: был получен транш в размере 20 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса, который был реализован менее чем за месяц, затем последовали еще два транша по 10 млрд рублей. В августе ПСБ получил дополнительный лимит в размере 8 млрд рублей для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства.

"За время работы программы льготного кредитования ПСБ выдал около 25 тыс. кредитов на общую сумму более 43 млрд рублей на восстановление бизнеса", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что большинство заявок было получено из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Такие результаты, по его словам, стали возможны благодаря тому, что продукт был реализован на базе кредитной технологической платформы ПСБ "Без бумаг" - кредит можно оформить полностью онлайн всего по трем документам. Даже если заемщик не является клиентом банка, счет можно открыть по видео-звонку.

О льготном кредитовании

Льготное кредитование до конца сентября могут получить индивидуальные предприниматели в возрасте 21-65 лет и ООО, относящихся к малому и микробизнесу. Учредители и генеральный директор должны иметь паспорт РФ, при этом в составе учредителей не должно быть другого юридического лица.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. Если занятость сохранится на уровне 80%, государство субсидирует половину кредита.

Полученное финансирование компании направляют на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность.