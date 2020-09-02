"Сибур" сохраняет планы по IPO

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в России и странах СНГ нефтехимическая компания "Сибур" рассмотрит возможность публичного размещения при улучшении конъюнктуры на финансовых рынках. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава компании Дмитрий Конов.

"Речь же не о том, что мы хотели позавчера выходить на IPO, но не успели. Мы искали лучшее сочетание из трех факторов: финансовая отчетность компании, состоянии рынков - индустриальных и финансовых. Пытаемся найти, когда три показателя будут в оптимуме. Пока не сложилось. Подождем", - сказал Конов, отвечая на вопрос о выборе времени для размещения.

Рыночная конъюнктура ухудшилась в связи с кризисом, пояснил топ-менеджер. "Безотносительно к тому, в какой стране ты работаешь, и даже не имеет особого значения, что за индустрия, хороша ли компания. По сути, фондовый рынок упал на 30%. Значит, при размещении и нас будут оценивать на этом уровне. У акционеров нет потребности в привлечении средств, нет смысла форсировать IPO", - подчеркнул глава "Сибура".

Возможность выхода "Сибура" на IPO обсуждается с 2007 года. В 2018 году основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон назвал оптимальной для размещения долю в 15%. Предполагается, что в случае выхода на открытый рынок компания будет торговаться на Московской бирже. В 2019 году Михельсон заявлял, что считает ситуацию на рынках неподходящей для размещения.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. Основной производственный актив "Сибура" - "Запсибнефтехим", его мощности по выпуску полиэтиленов (ПЭ) и полипропиленов (ПП) составляют 2 млн тонн, бюджет проекта - $8 млрд. Следующий крупный проект - строительство Амурского ГХК мощностью 2,7 млн тонн ПЭ и ПП. Выручка компании в 2019 году составила 531 млрд руб., EBITDA - 170 млрд руб.