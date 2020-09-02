Резидент свободного порта организовал в Приморье стивидорную компанию по перевалке рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Диомидовский терминал" начал оказывать услуги по перегрузке свежемороженной рыбопродукции с судов в портовый склад-холодильник и на грузовой транспорт, а также погрузку на суда грузов снабжения. Инвестиции в создание стивидорной компании составили 38,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Основным потребителем услуг являются рыбопромышленные компании, занятые как на вылове рыбы, так и на транспортировке мороженой рыбопродукции и других морепродуктов. По заявкам заказчиков мы также выполняем погрузку продуктов питания, строительных материалов, товаров повседневного спроса и прочего снабжения для отправки на островные территории Сахалинской области. Уникальность нашего предприятия заключается в том, что выгрузка мороженной рыбопродукции производится в непосредственной близости от холодильного комплекса", - сообщил руководитель компании-резидента "Диомидовский терминал" Павел Николаев, слова которого приводит пресс-служба.

Перемещение продукции с судна-рефрижератора на холодильный склад занимает не более 30 секунд, это позволяет избежать разморозки продукции. Чтобы организовать эту работу, резидент купил различную перегрузочную технику для выгрузки судов и погрузки снабжения, обеспечения работы склада-холодильника. На предприятии создано 24 рабочих места.

В дальнейшем резидент планирует расширить перечень услуг, чтобы сократить сроки доставки продукции до конечного потребителя и привлечь дополнительных клиентов из разных регионов РФ. Также он планирует дополнительно приобрести перегрузочную технику, в том числе большой грузоподъемности, чтобы увеличить перечень обрабатываемых грузов и обрабатывать одновременно несколько судов. Это позволит увеличить грузооборот, число рабочих мест и поможет расширить ассортимент грузов, завозимых на островные территории.

Резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику ДФО более 154,2 млрд рублей и создали 17 179 рабочих мест. Всего в рамках этого преференциального режима зарегистрирован 2031 резидент. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов достигла 984,8 млрд рублей, в результате их полного выполнения будет создано 83,6 тыс. рабочих мест.