Минск и Москва продолжат переговоры о возобновлении транспортного сообщения по видеосвязи

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Переговоры между Белоруссией и Россией о поэтапном возобновлении транспортного сообщения будут продолжены в ближайшее время в режиме видеоконференции. Об этом сообщили ТАСС в среду в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.

"Переговоры будут продолжены с использованием видеоконференции. Конкретной даты переговоров нет, возможно, стороны вернутся к вопросам возобновления транспортного сообщения на следующей неделе", - отметили в белорусском Минтрансе.

Представитель министерства напомнил, что сторонам предстоит согласовать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. "В этой работе задействованы Роспотребнадзор и Минздрав Беларуси", - пояснили в Минтрансе республики.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.