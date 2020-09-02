"Фосагро" вложит 800 млн рублей в природоохранные мероприятия в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Фосагро" подписала с правительством Ленинградской области соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объем финансирования природоохранных мероприятий, проводимых компанией, постоянно увеличивается. Более 800 млн рублей, в соответствии с соглашением, на это направление будет направлено в 2020 году, на программы повышения промышленной безопасности и охраны труда - более 163 млн рублей. Еще 130 млн рублей будет направлено до конца года на финансирование социальных и благотворительных программ на территории города, района и Ленинградской области", - сказано в сообщении.

"Фосагро" в 2019 году начала реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству нового современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове. Объем инвестиций оценивается на уровне 28 млрд рублей. Пуск ключевых производств запланирован в следующем году.