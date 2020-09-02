Власти Удмуртии рассказали о ситуации с безработицей в регионе в период пандемии

"У нас безработица 3,9% на последнюю дату, как мы с коллегами сверялись. В условиях пандемии правительство России и президент сильно облегчили эту процедуру, сейчас для этого не надо никуда приходить, можно через сайт "Работа в России" зарегистрироваться и получать высокое пособие. Большая часть - до 30% тех, кто встали на биржу труда сегодня, это, по сути, обеление серой занятости. То есть люди не имели официального места работы, но получали заработную плату где-либо. Нам это позволило большое количество людей и отраслей просто оцифровать для себя, где эти люди работали, что они не были учтены нами как работающее население, но сейчас вдруг они стали безработными", - сказал Свинин.

Он отметил, что большое количество уволенных работали в сфере услуг, в туристических агентствах, в сфере гостеприимства. "Мы видим снижение занятости в торговле, которая восстановилась до уровня докризисного, но она не растет, и, к сожалению, предприятия вынуждены сокращать персонал", - добавил Свинин.

По его словам, осенью в республике будет создано около 1 тыс. временных рабочих мест. Жителей, потерявших работу, будут устраивать в дорожные предприятия, строительные и сельскохозяйственные компании.

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии с начала апреля вырос более чем в четыре раза - с 7,3 тыс. до 29,3 тыс. человек. Основной прирост безработных был зарегистрирован в мае.