Трамп намерен выдвинуть своего помощника Лиддела кандидатом на пост генсека ОЭСР

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру своего помощника, отвечающего за политическую координацию в Белом доме, Кристофера Лиддела на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении вашингтонской администрации.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выставить Кристофера Лиддела на пост генерального секретаря ОЭСР", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что опыт работы 62-летнего Лиддела в государственном и частном секторах поможет ему руководить ОЭСР в непростых условиях пандемии коронавируса нового типа, которая сказалась на экономиках большинства стран организации. Ранее представитель США никогда не возглавлял ОЭСР.

Лиддел, родившийся в Новой Зеландии, до работы в Белом доме занимал пост руководителя финансового департамента в таких компаниях, как Microsoft, International Paper и General Motors. Он получил инженерное образование в Университете Окленда, а также степень магистра философии в Оксфордском университете.

Ранее кандидатом от Швеции на пост нового главы ОЭСР была названа бывший еврокомиссар по торговле (в 2014-2019 гг.) Сесилия Мальмстрём. О своем желании побороться за должность генсека также заявил экс-министр финансов Канады (в 2015-2020 гг.) Билл Морно. Нынешним главой ОЭСР является мексиканский экономист Хосе Анхель Гурриа Тревиньо, занимающий свой пост с 2006 года. Его полномочия заканчиваются в мае 2021 года, он не намерен баллотироваться на новый срок.

Целью международной межправительственной экономической организации ОЭСР является продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. ОЭСР создавалась на основе организации, образованной в 1947 году для координации проектов послевоенного экономического восстановления Европы в рамках плана Маршалла. В современном формате она существует с 1961 года и сейчас объединяет 37 стран мира.