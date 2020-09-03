Число предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 21% в Ленобласти за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Количество малых и средних предприятий выросло на 21% в Ленинградской области в период пандемии. Рост числа таких предприятий связан с действенностью мер поддержки, введенных властями, сообщил на форуме "Энергия возможностей" губернатор области Александр Дрозденко.

"У нас положительная динамика по приросту численности занятых в малом и среднем бизнесе и по количеству предприятий. За этот период пандемии, когда в целом по стране сокращалась численность работающих, у нас численность выросла на 12%, а количество предприятий малого и среднего бизнеса - на 21%. <...>. Это значит, что те меры, которые мы принимали, они абсолютно правильные", - сказал губернатор.

В регионе также на 3% вырос оборот малых и средних предприятий. Губернатор пояснил, что положительные показатели связаны с несколькими факторами, в том числе и с системой "светофора", при которой районы Ленинградской области были разделены на красную, желтую и зеленую зоны по ограничительным мерам. Кроме того, на момент начала пандемии регион имел нулевой дефицит бюджета.

"Потому что мы последние три года, получая профицит бюджета, создавали так называемую подушку безопасности. <...>. И расходы, которые мы понесли [во время пандемии] - это почти 7 млрд рублей - это расходы, которые не затронули основные наши обязательства", - пояснил Дрозденко.

Власти региона открыли предприятия бизнеса и сферы услуг раньше Петербурга, что позволило повысить спрос за счет петербургских потребителей. Кроме того, многие петербуржцы на время самоизоляции переехали в Ленинградскую область, пользуясь услугами малых предприятий в дачных массивах.