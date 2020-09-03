В КНР заявили, что список по запрету экспорта технологий не нацелен на отдельные компании

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Недавние поправки, внесенные в список запрета экспорта передовой наукоемкой продукции и новейших технологий КНР, "носят регулярный характер" и не нацелены на отдельные иностранные компании. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Это всего лишь регулярные поправки к "Списку технологий, экспорт которых запрещен или требует ограничительных мер", - сообщил он на еженедельной пресс-конференции. - Подобные меры не направлены на то или иное предприятие".

По словам Гао Фэна, все внесенные в документ изменения "связаны с тенденциями научно-технического прогресса" и "обусловлены факторами международного сотрудничества в области науки и техники". "Если компании, осуществляющие торговую, инвестиционную или внешнеэкономическую деятельность, проявляют интерес к передаче за рубеж технологий, указанных в этом списке, советую им обратиться в компетентные коммерческие инстанции провинциального уровня", - добавил он.

Ранее в этом месяце Министерство коммерции и Министерство науки и техники КНР внесли ряд изменений в "Список технологий, экспорт которых запрещен или требует ограничительных мер". Он был составлен еще в 2008 году. Такая мера вызвала у некоторых западных СМИ подозрение, что тем самым Пекин "пытается контролировать продажу китайской социальной сети TikTok американским компаниям". Для того, чтобы развеять эти сомнения, Гао Фэн напомнил, что процесс внесения поправок в список запрещенных для вывоза из страны технологий был запущен еще в 2018 году, задолго до возникновения трений между Китаем и США по поводу этой онлайн-платформы.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, владеющая TikTok китайская фирма ByteDance вскоре может договориться о полной или частичной продаже данной соцсети одной из американских корпораций. Среди претендентов на покупку названы Microsoft, Walmart, Twitter и Oracle.

Попытки запретить TikTok

31 июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории Соединенных Штатов. Позже он уточнил, что Microsoft или какая-либо другая американская компания должны заключить сделку с ByteDance до 15 сентября, в противном случае эти угрозы будут реализованы.

Администрация Белого дома опасается, что руководство TikTok "занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР". 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с китайской соцсетью. Представители ее американского подразделения 24 августа направили иск в федеральный суд штата Калифорния, требуя отмены такого решения.

Согласно официальной статистике, TikTok пользуются свыше 800 млн человек в 150 странах.