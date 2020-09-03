ЦБ считает кредитные каникулы самой востребованной мерой помощи бизнесу в пандемию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кредитные каникулы стали самой востребованной мерой поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) во время пандемии и распространения коронавируса. Об этом сообщил член совета директоров Центрального банка Михаил Мамута на третьем Столыпин-форуме "Иммунная система мировой экономики".

"Если говорить о том, какие меры, на наш взгляд, оказались наиболее востребованными малым и средним бизнесом, то самой главной и важной мерой, которая позволила сохранить МСБ платежеспособность в период кризиса, не допустила массовых банкротств, истребования просроченной задолженности, стали наши рекомендации и взаимодействие с банками по обеспечению кредитных каникул малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Мамута отметил, что кредитные каникулы безусловно предоставлялись всем компаниям из пострадавших отраслей. Также регулятор в дополнение рекомендовал кредитным организациям предоставлять каникулы, отсрочку платежей всем обратившимся малым и средним предприятиям без учета отраслевых ограничений.

По данным ЦБ, с апреля по конец августа почти 100 тыс. малых и средних компаний обратились в банки и получили одобрение на реструктуризацию. Объем реструктурированных кредитов достиг 740 млрд руб., что составляет 15% от всего кредитного портфеля МСБ и 30% от портфеля МСБ из пострадавших отраслей экономики.

"Мера действительно массовая, и я полагаю, что она сыграла очень большую роль в том, чтобы пережить этот сложный период времени", - сказал член совета директоров ЦБ.

Кроме того, Мамута напомнил, что практически сразу после начала пандемии Банк России запустил программу льготного фондирования банков, на которую было выделено 500 млрд руб. Часть этого лимита - 300 млрд руб. - рассчитана на сохранение объемов кредитования МСП. Банки, которые не снижали объем кредитов МСБ получали фондирование под -2%. Еще 130 млрд руб. были направлены на зарплатные кредиты, по которым уже одобрены займы на 129 млрд руб. Также ЦБ разрешил проводить ряд банковских операций МСП онлайн.

"В итоге за январь - июнь кредитный портфель малому и среднему бизнесу не только не сократился, но даже вырос больше чем на 9% за полгода. Мы пока не говорим о восстановлении выдач, потому что был спад по новым кредитам, но наши меры направлены на восстановление кредитования", - отметил он.

Мамута добавил, что благодаря развитию цифровых каналов еще до пандемии банковскому сектору удалось относительно безболезненно справиться с этими вызовами.

Проект ЦБ по онлайн-факторингу

По словам члена совета директоров ЦБ, регулятор рассчитывает на интерес банков к инициативе по онлайн-факторингу. Это позволит перевести в цифровой вид механизм закупок и даст возможность МСБ получать деньги сразу после выполнения работ.

"Для этого нужно будет реализовать целый набор системных мер, который планируется на ближайшие несколько лет, - пояснил он. - Представляется, что это новая эпоха в развитии цифровых финансовых сервисов, построенная на смарт-контрактах, на цифровых утилитарных правах или токенах, которая позволит создать вторичный рынок факторинга и спрос на него, за счет развития конкуренции обеспечит снижение стоимости факторинга".

О форуме

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.