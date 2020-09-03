Облачная платформа SberCloud станет цифровой основой сервиса лесвосток.рф

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф, сообщила в четверг пресс-служба Сбербанка.

Сейчас ФРДВ разрабатывает сервис лесвосток.рф, который будет интегрировать сведения всех ведомств и уровней о лесном хозяйстве Дальнего Востока и позволит перевести часть услуг для инвесторов в онлайн-формат.

Для обеспечения работы новой цифровой платформы для развития лесного комплекса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка "Кристофари", который занимает 36-е место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире.

"Нам важно быть частью инициативы, которая поможет сделать одну из основных сфер экономики современной, технологичной и прозрачной. Уверен, что наше сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока будет продуктивным, и уже в скором будущем лесничество сможет воспользоваться всеми возможностями цифровой платформы. С учетом географического расположения отраслевая экспертиза банка высоко оценивает потенциал развития лесной промышленности в регионе. Открытость и прозрачность данных по лесосырьевому обеспечению привлекут инвестиции в отрасль и ускорят ее развитие", - приводит пресс-служба слова вице-президента, директора департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаила Чачина.

Новая система управления лесным комплексом и развитием лесной инфраструктуры создается по поручению вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Цели проекта: создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

"Информационно-технологическая облачная платформа Сбербанка станет основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф. Сотрудничество обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных. В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку", - цитирует пресс-служба вице-президента ФРДВ Кирилла Бермана.

О ФРДВ и облачной платформе SberCloud

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.

SberCloud - облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе IT-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам - компаниям и государственным организациям.