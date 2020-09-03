Минкультуры не сократило финансирование учреждений в пандемию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ сохранило финансирование государственных учреждений культуры в полном объеме в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, выступая на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

"В целях преодоления сложившейся кризисной ситуации правительством РФ выпущен целый ряд постановлений в поддержку культуры в условиях пандемии. Мы сохранили за государственными музеями, театрами, концертными организациями, цирками все государственные средства в полном объеме на 2020 год", - сказала Манилова.

Замминистра также отметила, что с первых дней пандемии было принято продолжить работу учреждений культуры онлайн.

"Наши учреждения культуры научились делать уникальные самостоятельные онлайн-проекты. Зачастую такой формат позволяет посетителям увидеть то, что невозможно показать в офлайн-формате. Безусловным лидером на этом направлении является всемирно известный Эрмитаж. На пике пандемии онлайн-проекты главного российского музея собрали 20 млн посетителей за две недели", - рассказала она иностранным коллегам.