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Украина предложила швейцарским банкам участие в приватизации госбанков

Стороны также договорились углубить сотрудничество в рамках реализации инфраструктурных проектов на Украине

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины предложило швейцарским банкам принять участие в приватизации крупнейших государственных банков страны, среди которых Приватбанк. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

"Сегодня в рамках рабочего визита министра финансов Украины Сергея Марченко в Швейцарскую Конфедерацию состоялась рабочая встреча с федеральным советником, руководителем Федерального департамента финансов Швейцарии Ули Маурер. В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества. В частности, министр финансов предложил швейцарским банкам приобщиться к приватизации украинских государственных банков - Укргазбанка, Ощадбанка, Приватбанка, - которые занимают большую часть национального банковского рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны, как отметили в пресс-службе, договорились углубить сотрудничество в рамках реализации инфраструктурных проектов на Украине, обмениваться опытом производства долговой политики и подготовить Меморандум взаимопонимания, дорожная карта реализации положений которого будет выработана в ближайшее время.

В начале сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу запустить в стране процесс масштабной приватизации. Первый конкурс для продажи больших госкомпаний должен был состояться не позднее 1 апреля 2020 года. Позже было принято решение отсрочить масштабную приватизацию до момента завершения пандемии коронавируса. Приватизацию государственных банков на Украине предполагает утвержденная ранее программа деятельности правительства на пять лет.

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УкраинаШвейцария
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