Лауреатами "Нижегородской марки качества" стали 46 предприятий региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. "Нижегородскую марку качества - 2020" получили 48 видов продукции и услуг от 46 предприятий Нижегородской области. Лауреаты смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Глеб Никитин.

"Лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции и услуг 46 предприятий, еще 148 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса. Среди них есть те, которые активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, перепрофилировали свои производства и своевременно наладили выпуск индивидуальных средств защиты", - пояснил Никитин.

Он отметил, что в этом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, число участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а количество видов продукции и услуг представлено в три раза больше. Губернатор также добавил, что знак лауреата конкурса будет служить символом высокого качества продукции и услуг для нижегородских потребителей. Кроме того, победители смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".

В пресс-службе областного правительства напомнили, что конкурс "Нижегородская марка качества" был утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Он координируется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства и государственным центром стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области. Целью конкурса является поддержка репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, а также подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.