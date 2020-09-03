Суд в Брюсселе разрешил не останавливать реактор "Тианж-2" на востоке Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд в Бельгии после рассмотрения жалоб на возможные дефекты на АЭС "Тианж" в регионе Валлония вынес решение, согласно которому власти королевства не обязаны останавливать второй реактор станции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, жалобы были поданы в брюссельский суд властями находящихся на границе с Бельгией городов Нидерландов, Германии и Люксембурга. Они пытались добиться закрытия реактора "Тианж-2" из-за неудовлетворительного, по их мнению, состояния его корпусов и регулярных технических неполадок, приводивших к его автоматической остановке.

"Тианж-2" останавливался несколько раз, в частности, в 2014 году, когда в его стальных корпусах было обнаружено множество микротрещин. Однако в ноябре 2015 года после ряда экспертиз власти королевства заявили, что выявленные проблемы не ставят под угрозу безопасность станции, и разрешили возобновить работу реактора.

На территории Бельгии в настоящее время работают семь энергоблоков на двух АЭС - "Дул" и "Тианж". Они строились в 60-х и 70-х годах прошлого века. Согласно плану правительства, их должны были начать выводить из эксплуатации в 2008 году, однако в условиях мирового финансового кризиса специальный фонд, созданный для амортизации закрытия АЭС, было решено пустить на покрытие дефицита бюджета королевства, а срок службы станций продлили еще на десять лет. После истечения этого срока, компания-оператор АЭС Electrabel заключила соглашение с правительством страны, в соответствии с которым, работа второго энергоблоков станции "Тианж" и двух реакторов АЭС "Дул" продлена до 2025 года. Две бельгийские АЭС обеспечивают до 60% энергопотребления королевства.