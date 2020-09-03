МЭР ожидает принятие закона о госрегулировании выбросов парниковых газов до конца года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) рассчитывает на принятие закона "о государственном регулировании выбросов парниковых газов" и "проекта стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" до конца текущего года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.

"Россия заняла активную позицию на климатическом треке и инициировала необходимые меры для создания национальной системы регулирования выбросов парниковых газов. Это позволит минимизировать возможные риски для нашей экономики", - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в ходе онлайн конференции.

Более того, отмечается, что разработанный МЭР проект уже внесен на рассмотрение правительства РФ, а его принятие ожидают к концу 2020 года.