Правкомиссия утвердила дорожную карту РЖД по развитию квантовых коммуникаций

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации", разработанную РЖД совместно с ведущими экспертами и научными организациями. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Документ предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности.

"Наша задача как компании - лидера по направлению "квантовые коммуникации" - воплотить существующий сегодня научный фундамент и технические решения в конкретных проектах, подготовке высококвалифицированных кадров и развитии коммерческого рынка квантовых коммуникаций. Инфраструктура РЖД объединяет более 75 тыс. км оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране. Интегрируя наши возможности с усилиями участников рынка и регуляторов, мы сможем выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения, - сказал заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как напомнил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, дорожная карта РЖД по квантовым коммуникациям - второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Ранее одобрение получила дорожная карта госкорпорации "Росатом" по квантовым вычислениям.

"Сегодня у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами", - отметил он.

Дорожная карта

Мероприятия дорожной карты включают, в том числе, создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий, сертификационных центров и лабораторий, подготовку предложений по изменению нормативной базы, подготовку высококвалифицированных кадров. Планируется разработка образовательных программ, в том числе систем онлайн-образования в области квантовых коммуникаций, а также привлечение лучших отечественных и зарубежных специалистов.

Потребителями услуг на новом рынке квантовых коммуникаций станут телекоммуникационные операторы, органы государственной власти, финансовые организации, организации здравоохранения, операторы критической инфраструктуры, в том числе РЖД. Причем коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна как на российском, так и на зарубежных рынках, отмечается в сообщении.

Одним из первых пилотных проектов станет строительство магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург протяженностью порядка 800 км. Ее создание позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.

Соглашения о развитии технологий

В июле 2019 года правительство заключило соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелекомом - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".