ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии

ТАСС, 4 сентября. Секретариат ОПЕК принял решение отложить встречу стран организации по случаю 60-летия ее основания из-за ограничений, связанных с пандемией. С соответствующим предложением к ОПЕК обратился Ирак, говорится в заявлении ОПЕК.

Провести встречу изначально планировалось в сентябре в Багдаде, где в 1960 году на нефтяной конференции и была основана организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). "Я искренне разочарован тем, что не смогу принять у себя 60-летие ОПЕК после месяцев подготовки к этому историческому событию", - написал министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар генсеку ОПЕК Мухаммеду Баркиндо. Иракский министр также подчеркнул, что "здоровье и безопасность сейчас важнее всего остального".

Баркиндо ответил, что "ждет встречи со всеми странами ОПЕК в ближайшем будущем".

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны. На ОПЕК приходится треть всей мировой добычи нефти. С 2017 года ОПЕК совместно с Россией и рядом других стран регулируют добычу нефти в рамках соглашения, известного как ОПЕК+. Соглашение позволяет избежать переизбытка предложения и волатильности цен на нефть.