На реконструкцию перрона аэропорта Мурманск из федерального бюджета выделено 2,8 млрд руб.

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию перрона аэропорта Мурманск проведут при финансовой поддержке федерального центра. На эти цели из бюджета РФ выделено 2,8 млрд рублей, сообщила в пятницу журналистам заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова во время посещения строительной площадки аэропорта.

"В следующем году начнется при федеральной поддержке, федеральный бюджет выделил на эти цели 2,8 млрд рублей, реконструкция перрона, светосигнальных объектов", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в следующем году на территории аэропорта также начнется строительство нового комплекса современного аэровокзала, завершить которое планируется в 2023 году, все это в комплексе позволит быстрее обслуживать воздушные суда и принимать больше рейсов. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск" Руслан Степанец дополнил, что по плану реконструкции предполагается соединить центральный перрон с северным, построить патрульную дорогу, новые ограждения периметра, рулежные дорожки и новую аварийно-спасательную станцию. Он отметил, что на территории аэропорта ведется также реконструкция привокзальной площади.

"Проект реконструкции привокзальной площади, который идет полным ходом, выполнен более чем на 40% и должен быть завершен до конца текущего года. Также мы представили проект <...> нового здания аэровокзала, которое будет расположено в непосредственной близости, на расстоянии 8 метров, от старого здания аэровокзала с правой стороны, площадью около 6 тыс. кв. метров", - сказал Степанец.

Ранее власти Мурманской области обратились через Совет Федерации к Минтрансу России с просьбой о финансировании реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Мурманск. Реконструкция ВПП ведется в рамках государственно-частного партнерства.