Кабмин выпустил постановление о подтверждении букмекерами финансовых источников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало постановление "Об утверждении правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе". Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно правилам, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, учредитель для оплаты уставного капитала будет обязан предоставить в Федеральную налоговую службу копию платежного документа о перечислении на его счет денежных средств, а также выписку из банка по счету.

Средства в уставном капитале не должны быть заемными. В качестве дохода физического лица, которое может рассматриваться в качестве источника денежных средств, признаются средства, полученные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.