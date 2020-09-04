Более 150 км дорог отремонтируют в Смоленской области до конца 2020 года

ТАСС, 4 сентября. Около 2,5 млрд рублей направлено в Смоленской области на ремонт трасс в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это позволит до конца года привести в порядок 22 участка дорожной сети, протяженностью более 150 км, сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации по итогам встречи в Москве губернатора Алексея Островского и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В нынешнем году в соответствии с регпроектом "Дорожная сеть" запланировано проведение ремонтных работ на 22 участках дорожной сети общей протяженностью более 150 км - 18 объектов региональных дорог и 4 объекта в областном центре. Суммарный объем финансирования составит порядка 2,5 млрд рублей, что, к слову, почти на треть больше, чем в прошлом году (около 1,8 млрд)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, Хуснуллин отметил, что в случае выполнения планов по дорожному строительству регион может получить дополнительное финансирование за счет использования средств будущих лет. "Должен отметить, что информация, которой я располагаю, свидетельствует о качественном улучшении состояния дорог в области", - приводит пресс-служба его слова.

Также по региональной программе "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в 2020 году из бюджета Смоленской области выделено 70 млн рублей на закупку девяти комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. До 2024 года на дорогах региона установят 40 таких комплексов, добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году