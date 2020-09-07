Доходы бюджетов субъектов России за год выросли до 13,57 трлн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доходы консолидированных бюджетов российских субъектов выросли с прошлого года на 10%, до 13,57 трлн рублей, а расходы - на 8,6%, до 13,56 трлн рублей. Как следует из отчета Счетной палаты по результатам проверки Министерства финансов, предоставленные данные говорят о недостаточно точном прогнозировании параметров консолидированного бюджета РФ.

"Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2019 год составили 13 трлн 572,3 млрд рублей, что на 10% больше прогнозируемого объема, расходы составили 13 трлн 567,6 млрд рублей, что на 8,6 % больше прогнозируемого показателя. В 2019 году консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исполнены с профицитом в сумме 4,7 млрд рублей, прогнозировался дефицит в объеме 156,7 млрд рублей", - говорится в отчете Счетной палаты.

Ведомство отмечает, что данные о прогнозе и фактическом исполнении доходов, расходов и источников финансирования дефицита консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019 году свидетельствуют о необходимости повышения точности прогнозирования основных параметров консолидированного бюджета Российской Федерации в целом.

Согласно отчету Счетной палаты, 27 субъектов Российской Федерации - треть тех, по которым заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов, не выполнили часть обязательств, закрепленных в соглашениях. А несколько субъектов РФ, в частности республики Мордовия и Ингушетия, Псковская и Орловская области, Еврейская автономная область систематически не выполняют обязательства по соглашениям.

Доходы Минфина

Министерство финансов отчиталось перед Счетной палатой о 393,4 млрд рублей доходов за прошлый год, что оказалось на 11,4% больше запланированных показателей.

"По результатам проверки, проведенной Счетной палатой, доходы, администрируемые Минфином России, составили 393,4 млрд рублей, что на 40,2 млрд рублей, или на 11,4 %, больше уточненных прогнозных показателей", - говорится в отчете.

Счетная палата отмечает, что при этом Минфин не указал семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам. Кроме того, выявлено несоответствие общим требованиям методики расчета доходов от реализации имущества.

Минфин является ответственным исполнителем госпрограмм "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" и "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Кассовое исполнение по этим госпрограммам составило 95,9% и 83,6% соответственно. Всего в Министерстве финансов объем невыполненных расходов составил 5,9% сводной бюджетной росписи или 344 млрд рублей, отмечают в Счетной палате.

Согласно результатам проверки, дебиторская задолженность по Минфину в целом за 2019 год увеличилась на 2,6 млрд рублей, или в 2,1 раза, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 2,64 млрд рублей. Кредиторская задолженность по Минфину России в целом за 2019 год увеличилась на 1,4 млрд рублей, или в 7,5 раза, и по состоянию на 1 января 2019 года составила 1,5 млрд рублей.

В Счетной палате также отметили, что среднемесячная заработная плата научного сотрудника в подведомственном Минфину ФГБУ "НИФИ" за 2018 год составляла 247,4 тыс. рублей, а в 2019 году средний уровень заработной платы научного сотрудника ФГБУ "НИФИ" составил 318,9 тыс. рублей.

Выполнение плана

Министерство финансов в 2019 году разместило рублевые государственные облигации на 2 трлн 82 млрд рублей, что составляет 91,3% от показателя, предусмотренного Программой государственных внутренних заимствований.

"Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, составило 2 082,7 млрд рублей, или 91,3% показателя, предусмотренного Программой государственных внутренних заимствований", - говорится в отчете контрольного ведомства.

Объем рублевых и валютных облигаций

По данным Счетной палаты, объем погашения рублевых облигаций составил 705,2 млрд рублей. При этом программа государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части 2019 года выполнена в объеме 1 трлн 377,6 млрд рублей.

Ведомство отмечает, что доходность государственных ценных бумаг РФ, номинированных в российской валюте, по средневзвешенной цене размещения на аукционах в 2019 году в основном снизилась по облигациям федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом от 6,1% до 8,56% годовых, против 6,55-8,84% в 2018 году. По ОФЗ с индексируемым номиналом доходность увеличилась и составила от 3,05 до 3,58% годовых, против 2,89-3,42% в 2018 году. На долю долгосрочных государственных заимствований в 2019 году пришлось более 85% общего объема размещения государственных облигаций на аукционах. Совокупный объем спроса на аукционах со стороны участников рынка на государственные облигации в 2,2 раза меньше предложения Минфина, что связано с введением с февраля 2019 года Минфином России нового порядка размещения ОФЗ на аукционах, в соответствии с которым на таких торгах предлагается к размещению весь неразмещенный объем облигаций и не устанавливаются предельные объемы предложений облигаций на аукционах.

Счетная палата отмечает, что в 2019 году доля нерезидентов на рынке облигаций федеральных займов увеличилась с 24,4% в 2018 году до 32,2%. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ увеличился за указанный период на 1 трлн 80 млрд рублей, или на 60,3%, и на 1 января 2020 года составил 2 трлн 870 млрд рублей против 1 трлн 790 млрд рублей на 1 января 2019 года.

По данным Счетной палаты, в 2019 году Минфин разместил валютные облигации на общую сумму, эквивалентную $6,3 млрд, или 405,3 млрд рублей. Погашение облигаций в иностранной валюте составило в 2019 году $2 трлн 193,8 млн или 145,4 млрд рублей.

Объем госдолга

Ведомство отмечает, что установленные на 1 января 2020 года верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, а также по государственным гарантиям не превышены. В 2019 году госдолг РФ увеличился на 976 млрд рублей, или 7,8%, и по состоянию на 1 января 2020 года составил 13 трлн 567,4 млрд рублей, или 12,3% ВВП. Государственный внутренний долг РФ составил 10 трлн 171,9 млрд рублей, а внешний долг - 3 трлн 395,4 млрд рублей или $54,8 млрд.

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга за 2019 год составили 730,8 млрд рублей, что на 9,3% меньше, чем в 2018 году.

Объем ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос в 1,9 раза и на 1 января 2020 года составил 7 трлн 773,1 млрд рублей.

"Совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте за 2019 год увеличился на 3 737,0 млрд рублей, или в 1,9 раза, и по состоянию на 1 января 2020 года составил 7 773,1 млрд рублей, или 7,1% ВВП, из них на счетах Банка России - 6 137,8 млрд рублей, или 5,6 % ВВП, размещенные в иные разрешенные финансовые активы - 1 635,3 млрд рублей, или 1,5% ВВП", - говорится в отчете ведомства.

Совокупный доход от управления средствами ФНБ в 2019 году составил 95,2 млрд рублей, или в 1,6 раза больше оценки на 2019 год. В 2019 году доходы от управления средствами ФНБ на его формирование не направлялись и использовались на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, отмечает Счетная палата.

Контрольное ведомство также отметило низкий уровень кредитования ВЭБ.РФ реального сектора экономики за счет средств ФНБ.