Новую дорогу построят в Горном Алтае для защиты памятника природы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ремонт участков дороги общей протяженностью около 41 км от села Акташ до села Улаган в туристическом Улаганском районе Республики Алтай планируется начать в 2022 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специально для того, чтобы защитить природный памятник Красные ворота - сложный проход между скалами, на трассе построят альтернативный проезд, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Красные ворота - узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета высотой около 50 м. Там находится участок Улаганского тракта, который необходимо отремонтировать. Во время строительства дороги в советский период проход расширяли с помощью взрывных работ. На скалах памятника природы сохранилась надпись, оставленная участником Великой Отечественной войны, возвращавшимся домой: "С. Д. Куюков. 16 мая 1946 г. С Богом возвращаюсь на Родину!!!".

"Работа на объекте начнется в 2022 году, до конца 2023 года дорогу от Акташа до Улагана планируется полностью заасфальтировать. На восьмом километре трассы предполагается построить альтернативный проезд, чтобы работы не коснулись знаменитого памятника природы Красные ворота. Местные жители высказывали опасения, что взрывные работы во время ремонта могут повредить внешний облик памятника", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Горно-Алтайавтодоре", там учли мнение людей - принято решение сохранить достопримечательность. Путь к Красным воротам останется в стороне от основной трассы и со временем станет пешеходно-туристическим маршрутом. Как сообщили ТАСС в ведомстве, общая протяженность ремонтируемых участков составит около 41 км.

Изначально ремонт Улаганского тракта предполагалось начать с Красных ворот - дорога там сужается и проходит между нависающих скал, труба под мостом через реку Чибитку находится в аварийном состоянии, что представляет угрозу дорожному движению. Сейчас там однополосная дорога - доставлять крупногабаритные грузы длинномерным транспортом нельзя. Альтернативный проезд в обход Красных ворот позволит беспрепятственно передвигаться к месту ремонта и завозить материалы.

Как отмечают в пресс-службе правительства, строительство новой дороги необходимо для развития Улаганского района и его транспортной инфраструктуры. Район активно посещают туристы на автомобильном транспорте, так как там находится большое количество достопримечательностей - помимо Красных ворот, это Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы, водопад Учар, южный берег Телецкого озера и множество малых горных озер.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.