Доходы Магадана на 2020 год увеличили на 200 млн рублей

ТАСС, 7 сентября. Депутаты городской думы Магадана утвердили изменения в бюджет города на 2020 год, согласно которым его доходная часть выросла на 200 млн рублей и составила 7,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила администрация муниципалитета.

"За счет увеличения налоговых поступлений дефицит бюджета удалось сократить на 28 млн рублей. Доходная часть увеличена более чем на 200 млн за счет поступлений из бюджетов других уровней. 30 млн город получил на обеспечение в школах горячего питания, 39 млн - на обновление технологического кухонного оборудования в учреждениях образования", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской городской думы Сергея Смирнова.

С учетом изменений доходы города на 2020 год составляют 7 млрд 725 млн 781 тыс. 640 рублей, расходы - 7 млрд 892 млн 548 тыс. 340 рублей, дефицит - 166 млн 766 тыс. рублей.

По информации мэрии, городские депутаты также скорректировали генеральный план и правила землепользования и застройки Магадана. Благодаря этому изменились границы зон назначения земельных участков - переведение в зону жилищного строительства и ведения садоводства.

Также изменен порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города - увеличен срок опубликования решения о проведении конкурса. Это связано с тем, что теперь список документов, представляемых кандидатами, будет дополняться документом, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального учета, и справкой об отсутствии судимости и уголовного преследования. "Срок опубликования решения о проведении конкурса теперь составит не менее полутора месяцев с момента проведения конкурса. Раньше он составлял 35 дней", - уточнили ТАСС в городской думе.