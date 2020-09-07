Россия в январе - августе снизила импорт товаров из дальнего зарубежья на 7,3%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - августе 2020 года уменьшился на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $127,767 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В том числе в августе Россия импортировала товаров на сумму $16,715 млрд, что на 11,2% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с июлем текущего года импорт уменьшился на 0,3%.

По данным ФТС, в августе импорт машиностроительной продукции по сравнению с июлем снизился на 1,8%, составил $8,577 млрд. В том числе сократились закупки железнодорожных локомотивов на 29,3%, механического оборудования - на 4,6%, средств наземного транспорта - на 3,5%, электрооборудования - на 2,0%. Поставки судов и плавучих средств выросли в 1,9 раза, летательных аппаратов - на 0,7%, при этом импорт инструментов и аппаратов оптических остался на уровне прошлого месяца.

Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 1,6%, до $1,65 млрд. Закупки зерновых культур снизились на 34,9%, фруктов и орехов - на 23,1%, овощей - на 18,9%. Поставки рыбы увеличились на 40,4%, мяса и субпродуктов - на 39,3%, сахара - на 25,8%, молочных продуктов - на 13,2%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 9,2%, масла растительного - на 1,8%, табака - на 0,8%.

Ввоз химической продукции по сравнению с июлем вырос на 2,1%, до $2,9 млрд. Возросли закупки парфюмерно-косметических товаров на 14,5%, фармацевтической продукции - на 11,6%, мыла и синтетических моющих средств - на 10,5%, полимеров и каучука - на 1,0%. А поставки продукции органической и неорганической химии сократились на 15,4%.

Импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 8,8%, до $1,357 млрд. В частности выросли закупки обуви на 13,7%, текстильной одежды - на 10,2%, химических нитей - на 8,6%, трикотажной одежды - на 8,4%, трикотажного полотна - на 7,4%, готовых текстильных изделий - на 7,1%, химического волокна - на 2,0%. При этом поставки текстильных материалов сократились на 6,8%, хлопка - на 8,5%.