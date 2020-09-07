АСИ и Минстрой запустили в регионах стандарт вовлечения россиян в развитие городской среды

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минстрой РФ заключили трехсторонние соглашения с Мурманской и Калининградской областями о сотрудничестве в формировании комфортной городской среды. По договоренностям регионы войдут в пул субъектов, пилотирующих стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Минстрой и АСИ будут помогать регионам готовить рекомендации для органов местного самоуправления по повышению качества городской среды с учетом особенностей территорий. Агентство и министерство намерены оказывать методическую поддержку при формировании управленческих команд на местном уровне, содействовать в создании и работе региональных и городских центров компетенций по вопросам городской среды", - говорится в сообщении.

Следующими регионами, где будут внедрять документ, станут Краснодарский и Хабаровский края. В число пилотных регионов также вошли Астраханская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Липецкая, Ярославская области, Башкирия, Бурятия, Крым, Томская, Ростовская, Новгородская, Сахалинская, Тульская, Кемеровская области, Камчатский и Приморский края, города Владимир, Сысерть и Тюмень.

"Вовлечение горожан в принятие решений - одно из ключевых условий качественной реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Города преображаются для жителей и местного бизнеса, поэтому без обратной связи невозможно создать проект, который был бы актуальным и учитывал все потребности. Эту задачу будет решать стандарт. Работа в пилотных регионах очень важна для доработки и тестирования форматов", - сказал замглавы Минстроя Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.

Пилотирование стандарта - своевременная и необходимая процедура, которая позволит учесть существующие региональные особенности, отметила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. По ее словам, в перспективе стандарт должен стать не просто методической рекомендацией, а "трансформироваться в обязательную ежедневную работу любого муниципального образования в части вовлечения жителей в вопросы развития городской среды". "По итогам пилотирования документ будет скорректирован на основе данных мониторинга от муниципалитетов, внедривших его в своей деятельности при реализации проектов по развитию городской среды", - сказала она.

Стандарт АСИ и Минстроя описывает более 20 форматов работы с жителями по четырем уровням вовлечения - это могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство. По поручению президента России Владимира Путина, к 2024 году доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, должна достичь 30%.