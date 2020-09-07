Эрдоган заявил о беспрецедентном качестве газа на новом месторождении в Черном море

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Месторождение природного газа "Сакарья", не так давно обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине месторождением, открытым в 2020 году. С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре президент республики Тайип Эрдоган.

"Газовое месторождение "Сакарья" является вторым в мире по объему ресурсов, обнаруженных в этом году. Его объемы эквивалентны 1,9 млрд баррелей нефти, - приводит слова турецкого лидера газета Sabah. - Это месторождение также входит в число немногих запасов с точки зрения качества газа".

21 августа Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам турецкого лидера, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в $65 млрд.