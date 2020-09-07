{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Стойленский ГОК" НЛМК приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 7 сентября. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в понедельник приостановил работу Стойленского ГОКа в Белгородской области из-за обрушения конвейерной галереи. По предварительным данным, никто из работников не пострадал, сообщили ТАСС в компании.

"7 сентября на Стойленском ГОКе произошло обрушение конвейерной галереи, по которой транспортируется руда для дальнейшего дробления. Производство соответствующих переделов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, два человека получили ушибы", - говорится в комментарии представителя компании.

В настоящее время ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба, информация об этом будет предоставлена позже, добавили в НЛМК.

НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и в мире производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых около 16 млн т расположены в России.

Теги
РоссияБелгородская область
Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года
Читать полностью