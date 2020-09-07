Врио главы Архангельской области сообщил, что станция Шиес откроется 21 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Железнодорожную станцию Шиес в Ленском районе Архангельской области, вблизи которой планировалось создать полигон для твердых коммунальных отходов, откроют для пассажиров 21 сентября, написал в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Instagram врио главы региона Александр Цыбульский.

Летом 2019 года билеты до станции Шиес продавать перестали, и поезд перестал на ней останавливаться, из пассажирской станции ее перевели в техническую. На тот момент в районе станции экоактивисты проводили постоянную акцию протеста против строительства полигона.

"Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора - приказ №360 от 7 сентября. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече", - написал Цыбульский.

Во время своего визита в Ленский район в конце августа Цыбульский пообещал жителям, что станция Шиес будет открыта для пассажиров.

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Рассмотрение дела продолжается, проект "Экотехнопарка" исключен из числа приоритетных в Архангельской области. В районе Шиеса уже начата процедура перевода земель промышленности на земли для индивидуального жилищного строительства и рекреации.