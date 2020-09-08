Две общественные приемные для бизнеса откроются в Новой Москве до конца года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Две общественные приемные при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве откроются до конца 2020 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщила во вторник ТАСС столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

"Сейчас работает 13 общественных приемных. До конца года мы откроем еще две приемные в Новой Москве", - сказала она, уточнив, что это обеспечит "шаговую доступность" для предпринимателей, желающих получить консультации по вопросам своего бизнеса.

Минеева уточнила, что в период пандемии коронавируса число обращений в общественные приемные выросло в пять раз, вопросы в основном касались получения мер государственной поддержки.

Первые общественные приемные при бизнес-омбудсмене Москвы начали открывать в 2019 году. Минеева поставила задачу запустить их во всех административных округах столицы. Приемные являются экспертно-аналитическими и консультационными центрами, работающими на общественных началах. Они действуют для защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, устранения нарушений прав предпринимателей, повышения их правовой грамотности и расширения их информированности о возможностях господдержки.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.