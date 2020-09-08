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Пандемия COVID-19

Вице-премьер Польши призвала страны ЕС перестать экономить, несмотря на пандемию

По мнению Ядвиги Эмилевич, это необходимо для того, чтобы вернуться на путь развития

КАРПАЧ (Польша). /ТАСС/. Европа после спровоцированного пандемией кризиса должна перестать экономить, чтобы вернуться на путь развития. Такое мнение высказала во вторник на открытии ХХХ Экономического форума вице-премьер, глава польского министерства развития Ядвига Эмилевич.

"Сейчас не тот год, чтобы экономить", - уверена Эмилевич. "Дальнейшая экономия, скупость последних 10 лет может привести к проблемам, с которыми очень сложно будет справиться в будущем", - указала вице-премьер польского правительства.

По ее мнению, общность стран ЕС в первые недели пандемии "ставилась под сомнение", решения принимались разрозненно, на уровне отдельных стран. Она призвала европейские страны сплотиться и "переступить национальный эгоизм", который проявляется при обсуждении бюджетных вопросов.

Экономический форум продлится до 10 сентября. В ближайшие три дня на площадке конференции запланировано почти 200 дискуссий, встреч, лекций. Для участия в конференции в Карпач съехались около 1700 гостей из Польши и ряда других стран. В среду на форуме выступят бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры (2009-2012) Белоруссии Павел Латушко.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19
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