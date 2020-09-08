Суд в Петербурге признал бизнесмена Израйлита банкротом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, который подозревается в хищениях и легализации денежных средств.

"Информация о принятом судебном акте - определение о признании [обоснованным] заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", - говорится в материалах картотеки суда.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "УЛПИК" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Дело Израйлита вызвало широкий общественный резонанс из-за того, что материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. При этом президиум Верховного суда РФ давал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

После задержания Израйлит провел в СИЗО около четырех лет, суд постоянно продлевал ему срок содержания в изоляторе, однако в марте этого года на очередном заседании суд перевел бизнесмена под домашний арест. Прокуратура не стала обжаловать это решение.

ОАО "Компания Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.