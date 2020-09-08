Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что в 2021 году бюджет города столкнется с еще большими трудностями, чем в этом, и выйдет в лучшем случае на уровень 2019-го. Об этом заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"У нас в среднесрочной перспективе другие проблемы - мы говорим о проблеме бюджета и финансового сектора этого года, а я считаю, что у нас главная проблема не в этом, а в следующем году. Потому что этот год мы перескочим на "жирке" - на тех запасах, которые есть. Посмотрите, как планировался бюджет 2021 года, 2020 год по отношению к 2019 году должен был вырасти на 7,5%, а мы получим минус 5-6%. А следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году", - сказал Собянин.

Он отметил, что разница меду тем, что было задумано и тем, что будет получено - 12-15%, что является уже колоссальной цифрой, ведь запасов уже нет.

"Мы живем в таком мире, где есть постоянные вызовы. Конечно, ко всем не подготовиться, но морально нужно быть готовым. У нас не было ни одного года, когда бы не было вызовов и проблем. Это называется жизнь!" - добавил мэр.

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября 2020 года в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,3 млн человек, свыше 892 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 035 789 случаев заражения, выздоровели 850 049 человек, умерли 17 993. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. --0--ола/фя/ик