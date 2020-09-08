Boeing заключила первый в этом году контракт на поставку двух 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заключила первый в текущем году контракт на поставку модели Boeing 737 MAX, но при этом потеряла заказы на поставку 13 таких самолетов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на имеющуюся у него информацию о портфеле заказов корпорации в августе.

По данным агентства, польская авиакомпания Enter Air заказала два 737 MAX и при благоприятной ситуации может закупить еще два самолета данной серии. При этом клиенты продолжают отказываться от уже заказанных 737 MAX. Количество таких заказов в этом году возросло в августе до 445.

Руководство Boeing признает, что последствия пандемии коронавируса и прекращение эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX продолжают оказывать прямое негативное воздействие на деятельность корпорации. Во втором квартале текущего года чистый убыток Boeing составил 2,39 млрд долларов.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.