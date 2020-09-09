Около 55% вкладчиков рассматривают перевод средств в другие инструменты сбережения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 55% россиян, имеющих банковские вклады, рассматривают перевод средства в альтернативные инструменты сбережения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24".

"Порядка 55% недовольны данным инструментом сбережения средств и время от времени задумываются над альтернативными вариантами", - приводятся в материале результаты опроса.

При этом на вопрос, какую альтернативу банковскому депозиту можно рассматривать, 75% респондентов ответили "не знаю", 7% назвали недвижимость, 5% - ценные бумаги и акции. "Таким образом на данный момент россияне не видят альтернативы банковским вкладам, поэтому ожидать массового оттока средств не стоит", - комментирует гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.

Также опрос показал, что в период с 2000 до 2020 года порядка 90% россиян в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих постоянных доход и официально трудоустроенных, имели открытые вклады. Сейчас только 40% сообщили об их наличии. В качестве причины недовольства вкладами 80% опрошенных назвали низкие ставки, 15% - появившийся налог, 5% - сомнения в стабильности банковской системы в период пандемии.

В опросе приняли участие порядка 900 человек в возрасте от 25 до 50 лет из 45 регионов.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отметил, что в кризисные момент вопрос сбережений и наличие депозитов становится более острым. "Именно они [сбережения] могут послужить той подушкой безопасности, которая позволит обеспечить один-два платежа по кредиту в случае финансовой трудности. По факту мы говорим о 10-50 тыс. рублей на счете, что для 80% заемщиков является достаточно подъемной суммой, которые они могут накопить перед оформлением кредита", - сообщил он.