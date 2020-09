Еще 26 гостиниц в Москве оформили арендные каникулы на 36 млн рублей

Заявки на освобождение платежей по аренде представители гостиничного сектора и другие арендаторы городской недвижимости могут подать в мэрию до конца года. Чтобы получить отмену платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами.

"В числе тех, кто уже получил помощь города, - крупные известные московские отели: "Националь", InterContinental Moscow Tverskaya, Radisson Blu Olympiyskiy, "Sheraton Палас", "Ibis Москва Динамо", а также Kuzminki By Apart In и "Альфа Измайлово". Правительство Москвы освободило их от арендных платежей за городскую землю под зданиями, которые находятся в собственности предпринимателей. Общая площадь соответствующих участков составляет 3,5 га, а размер экономии от четырехмесячной аренды превышает 13,2 млн рублей", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, специальные субсидии гостиницам предоставляет департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. По словам главы ведомства, представители этой сферы могут получить до 10 млн рублей. С их помощью можно компенсировать до 70% коммунальных платежей до конца года, затраты на лизинг или покупку оборудования либо проценты по кредитам. Более 60 заявок находятся на рассмотрении в департаменте.

Поддержка бизнеса

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К началу сентября эти меры охватили более 41 тыс. организаций.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени пользуются практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.

В конце августа решили продлить заявочную кампанию по субсидиям для гостиниц до 1 октября.