Холдинг "Синара - транспортные машины" начал поставки локомотивов в Арктику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ, входит в Группу "Синара") начал серийные поставки локомотивов "Новатэку" для работы в арктических условиях. Их работа позволит наладить вывоз до 20 млн кубических метров углеводородов в сутки, сообщает в среду пресс-центр Группы "Синара".

"Холдинг "Синара - транспортные машины" начал серийные поставки маневровых локомотивов для ПАО "Новатэк". Тепловозы серии ТЭМ7А будут работать в экстремальных климатических условиях, на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении. По информации пресс-центра, ввод дополнительных тяговых единиц обеспечит эффективную сортировочную работу и вывоз жидких углеводородов до 20 млн кубометров в сутки.

"Весь подвижной состав, который производит СТМ, разработан для надежной эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Мы всегда готовы предложить нашим партнерам комплексные решения в области маневровой тяги и путевой техники - от производства по индивидуальным параметрам до полного сервисного обслуживания выпускаемой продукции на протяжении всего жизненного цикла", - цитируют в пресс-службе генерального директора "Торгового дома СТМ" Антона Зубихина.

Восьмиосный локомотив ТЭМ7А - один из самых мощных маневровых тепловозов на сети дорог РЖД и промышленных предприятий. Управление тепловозом производится с использованием микропроцессорной системы управления. Машина имеет шесть спецификаций, разработанных под требования заказчиков.

Сотрудничество СТМ и "Новатэка" началось в 2009 году. В четвертом квартале 2020 года планируется поставка еще одного локомотива этой серии. Локомотивный парк будет обеспечивать растущие потребности транспортировки жидких углеводородов Северо-Русского блока, включающего Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа более 13 млрд кубометров в год.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг, в который входят российские компании, занятые в области инжиниринга, производства, сервисного обслуживания железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.