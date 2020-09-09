"Т Плюс" вложит в модернизацию воркутинской ТЭЦ-2 более 1 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в модернизацию и перевод на газ ТЭЦ-2 заполярного моногорода Воркуты составят около 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"248 млн рублей мы сюда вложили [в модернизацию и перевод на газ Центральной водогрейной котельной Воркуты]. На ТЭЦ-2 - примерно около 1 млрд рублей, там чуть больше емкость, более емкие проекты, больше затрат", - сказал Вагнер в среду на брифинге после церемонии перевода на газ ЦВК Воркуты.

По данным "Т Плюс", перевод на газ угольной Воркутинской ТЭЦ-2 станет вторым этапом газификации энергетики Воркуты. Работы на ней близятся к завершению, пуск газа на ТЭЦ-2 планируется в 2021 году. После этого угольная Воркутинская ТЭЦ-1 будет выведена в резерв.

Аналогичный переход на газ будет сделан и в приполярной Инте, сообщил Вагнер. "Мы принципиально договорились, остались рабочие нюансы, вопросы по срокам, но в любом случае, решение состоялось, Интинская ТЭЦ попала совсем в сложную ситуацию: "Интауголь" не работает, мы вынуждены были два года пробовать работать на угле других производителей", - сказал Вагнер.

Ранее в июле врио главы региона Владимир Уйба сообщал о договоренности с компанией "Газпром межрегионгаз" о газификации теплового узла Инты. Программа газификации региона, в которой обозначен теплоузел Инты, подписана до конца 2025 года. В Инте планируется построить газовую котельную на площадке Интинской ТЭЦ для перевода ее на газ по опыту перевода с дорогостоящего мазута на газ центральной водогрейной котельной и ТЭЦ-2 Воркуты.

Трудности с отоплением в Инте возникли весной 2019 года: после ликвидации градообразующего предприятия "Интауголь" город вынужден был закупать уголь из Воркуты и у других производителей, под который не были приспособлены местные котельные.