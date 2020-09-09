Доходы от экспорта нефти из России за семь месяцев снизились на 38%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доходы от экспорта нефти из России в январе - июле составили $43,9 млрд, снижение составило 37,7% год к году, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта российской нефти в июле 2020 г. снизился на 8% в стоимостном выражении к июню и составил $4,83 млрд. При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился почти на 15% - до 17,5 млн тонн.

В январе - июле физический объем экспорта снизился почти на 6%, до 143,25 млн тонн.

Экспорт бензина

Доходы от экспорта нефтепродуктов из России в июле 2020 года снизились на 14,1% по сравнению с июнем и составили $2,689 млрд. При этом доходы российских нефтяников от поставок бензина за рубеж упали на 56,8% - до $86,4 млн.

Доходы РФ от экспорта дизельного топлива снизились в июле на 1,6% - до $1,19 млрд.

Общий объем экспорта нефтепродуктов в июле упал на 27,5% по сравнению с июнем и составил 10,5 млн тонн.

За семь месяцев 2020 года доходы РФ от экспорта нефтепродуктов сократились на 28% в годовом выражении, до $28 млрд. Доходы от экспорта бензина выросли на 1,2% и достигли $1,558 млрд, дизельного топлива - снизились на 26%, до $12,358 млрд. Общий объем экспорта из РФ за этот период увеличился на 5% - до 85,2 млн тонн.

Экспорт газа

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - июля 2020 года снизились на 51,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до $12,5 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 17,6%, до 104,6 млрд куб. м.

В том числе в июле экспорт газа составил 12,4 млрд куб. м (снижение на 10,3% в месячном выражении) на общую сумму $1,07 млрд (на 5,4% меньше, чем в июне).

Как свидетельствуют данные ФТС, в июле 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа составила $86 за тыс. куб. м, увеличившись с июньского уровня в $82. В мае средняя стоимость составила $94 за тыс. куб. м, в апреле - $109, хотя еще в феврале показатель находился на уровне $140. По расчетам экспертов, при цене ниже $100 за тыс. куб. м "Газпром" терпит операционные убытки от продажи газа в Европу.

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.

Экспорт СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июле 2020 года сократились на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $4,93 млрд.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 23,5% и достиг 42,2 млрд куб. м.

Экспорт СПГ в июле текущего года составил 9,3 млрд куб. м (+75,7% по отношению к июню) на сумму $1 млрд (+79,4% к июню).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

Экспорт угля

Экспорт Россией угля в январе - июле 2020 года снизился на 28,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $6,85 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля сократился на 9,9%, до 104,89 млн тонн.

Импорт каменного угля за отчетный период упал почти на 25,5% - до $173,3 млн, в натуральном выражении - на 4,8%, до 12,344 млн тонн.

Экспорт электроэнергии

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - июле 2020 года снизились на 54,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и составили $233 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 5,845 млрд кВт ч, что на 46,5% меньше, чем годом ранее.

В июле экспорт электроэнергии по сравнению показателем за июнь упал на 43,4% - до 554,4 млн кВт ч. Доходы от экспорта электроэнергии в июле составили $24,3 млн (сокращение на 34,5%).