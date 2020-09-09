В России завершили процедуру ликвидации Минкавказа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Процедура ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа, упраздненного президентом РФ в январе текущего года, официально завершена. Об этом в среду сообщается на сайте Минэкономразвития РФ, к которому перешли функции упраздненного министерства.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Изначально планировалось, что Минкавказ будет ликвидирован до 30 июня 2020 года, позже сроки несколько раз сдвигались.

"Министерство по делам Северного Кавказа РФ официально ликвидировано. Министерство экономического развития РФ в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэкономразвития приняло на себя функции расформированного ведомства с февраля этого года, работу в рамках направления курирует первый заместитель министра Михаил Бабич. "За это время состоялись рабочие выезды Михаила Бабича в северо-кавказские регионы и встречи с их главами, в ходе которых была проведена оценка текущего положения дел. Итогом этих встреч стала корректировка планов развития в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестиционной политики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста", - рассказали в министерстве.