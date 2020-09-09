Средний чек в продуктовых магазинах Петербурга оказался выше, чем в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Средний чек покупки продуктов в Санкт-Петербурге в августе оказался выше, чем в Москве на 12,8%, причем такая ситуация сохраняется второй год подряд. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных "Такском" (имеется в распоряжении ТАСС), проанализировавшем более 22 млрд кассовых чеков в продуктовом ретейле (супермаркетах, гипермаркетах, магазинах "у дома") в 10 крупнейших городах России по численности населения.

"В августе текущего года средний чек в магазинах Петербурга выше на 12,76% чем в Москве: 619 против 540 рублей. В прошлом году разница между двумя столицами была меньше: 566 рублей в Питере против 530 рублей в Москве (6,79%)", - говорится в исследовании.

Кроме того, в августе 2020 года еще в двух городах России средний чек в продуктовых магазинах оказался выше, чем в Москве - в Нижнем Новгороде (550 рублей) и Омске (543 рубля). Самый низкий средний чек зафиксирован в Челябинске (325 рублей против 330 рублей в августе 2019 года). В тройку городов по самому большому приросту среднего чека вошли Санкт-Петербург (+9,36%), Нижний Новгород (+8,91%) и Екатеринбург (+6,74%, до 475 рублей). В Москве средний чек за год вырос на 1,9%. Примечательно, что в Омске и Челябинске средний чек за год снизился на 4,23% и 1,52% соответственно.

В среднем по 10 крупнейшим исследованным городам, в которые также вошли Самара, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск, средний чек в продуктовых магазинах составил в августе почти 467 рублей.

Продажи в продуктовом ретейле упали в 5 из 10 исследованных крупнейших российских городах в августе. Сильнее всего - в Омске (-4,5%), Санкт-Петербурге (на -4,4%), Казани (-2,2), Ростове-на-Дону (-3%). Челябинск - лидер по росту продаж (продажи выросли на 3,3%). В Москве продажи остались на уровне прошлого года, увеличившись лишь на 0,4%. Нижний Новгород, Новосибирск показали умеренный рост - на 2,2% и 2,3% соответственно. В Самаре продажи выросли на 1%.