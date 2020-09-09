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Краснов заявил, что на счетах иностранных банков арестованы более $350 млн по запросам ГП

Также арестованы 18 объектов недвижимости

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более $350 млн на счетах иностранных банков и 18 объектов недвижимости за рубежом арестованы по запросам российской прокуратуры. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"По нашим запросам под арестом на счетах иностранных банков остается более $350 млн, а также 18 объектов недвижимости", - сказал он в интервью изданию "Коммерсантъ".

Краснов сообщил, что сотрудничество с зарубежными коллегами в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа похищенного имущества является одним из приоритетов в работе прокуратуры. По его данным, за шесть месяцев в компетентные органы иностранных государств, преимущественно в Латвию, Эстонию, Кипр и Швейцарию направлены 65 запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с выявлением и арестом имущества, полученного преступным путем; 39 из них исполнено - это почти в два раза больше, чем в прошлом полугодии.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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