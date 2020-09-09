В Липецкой области проведут интернет во все села с населением более 1 тыс. человек

ТАСС, 9 сентября. Власти Липецкой области и руководство компании "Ростелеком" подписали соглашение о цифровизации сельских поселений, по которому на условиях софинансирования во все села с населением более 1 тыс. человек будет проведен интернет. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба администрации Липецкой области после встречи губернатора региона Игоря Артамонова и вице-президента "Ростелекома" Дмитрия Кима.

"Мы - первый субъект в России, который пошел на софинансирование проекта по цифровизации сельских поселений. В населенных пунктах с населением более тысячи человек будет проведен интернет. Это программа является примером для нашей страны. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты", - цитирует пресс-служба администрации Липецкой области главу региона.

По данным пресс-службы, Артамонов в среду встретился с вице-президентом "Ростелекома" и обсудил перспективы сотрудничества и развития сети интернет в регионе.