Эксперт: новая инвестполитика АО "КРСК" повысит ответственность за отбор проектов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Изменения в инвестиционной политике АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК), утвержденные Министерством экономического развития РФ, приведут к росту заявок на поддержку инвестиционных проектов на территории регионов СКФО, а также повысят персональную ответственность лиц, принимающих решения, о предоставлении такой поддержки, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член совета директоров АО "КРСК" Максим Фатеев.

Министерство экономического развития РФ утвердило новую инвестиционную политику Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), упростив процедуру подачи документов для получения государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, а также определив основные отраслевые приоритеты для поддержки проектов.

"Количество подаваемых проектов, безусловно, будет увеличиваться, но качественный проработанный проект остается дефицитом для инвестора.

То есть во всем этом будет некоторое количество "шлака", но обязательно будут и "бриллианты". Соответственно, будет увеличиваться ответственность тех людей, которые принимают решения по поддержке того или иного инвестпроекта. Он должен быть просчитан не только финансово, но и с неким государственным подходом, потому что Северный Кавказ - это особая территория для всей России, и социальное благополучие на Северном Кавказе будет зависеть в том числе от решений тех людей, которые проголосуют и поставят свои подписи под тем или иным инвестиционным проектом. И здесь должна быть персональная ответственность за принятие решений", - сказал Фатеев ТАСС.

По его словам, приоритетными для господдержки станут инвестпроекты, которые будут учитывать развитие определенной территории в комплексе. "Они (проекты - прим. ТАСС) не должны быть точечными - например, если строится пансионат или санаторий, мы должны точно понимать, кто там будет работать, где будут жить врачи и обслуживающий персонал, какие дороги там будут - к сожалению, раньше были такие моменты, что этот вопрос не учитывался. Во-вторых, мы ждем инвестиционные проекты, которое будут направлены на увеличение занятости - это один из самых важных моментов, для многих республик Северного Кавказа он является основополагающим <…> Инвестиционные проекты должны предусматривать определенный "социальный лифт" для молодых людей, рожденных на Северном Кавказе, чтобы они по окончании школы, средних профессиональных и высших учебных заведений могли найти работу у себя дома", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, проекты, претендующие на поддержку КСРК, должны быть экологичными. "Кавказ - это территория, на которой природа должна работать на человека, и мы обязаны сохранить эту природу для наших потомков. Кроме того, это важный фактор для разговора с местными жителями, которые должны быть уверены, что новые создаваемые там предприятия не будут уничтожать ту прекрасную природу региона, которую мы знаем", - отметил вице-президент ТПП РФ, добавив, что инвесторы с проектами, соответствующими таким требованиям, сегодня есть как внутри России, так и партнеров из ближнего зарубежья.

Сокращение документации и независимая оценка

По мнению Фатеева, предусмотренное Минэкономразвития РФ сокращение количества документов, необходимых для подачи заявки на финансирование, не отразится на качестве проработки инвестиционных проектов.

"Хорошо проработанный проект не обязательно сопровождается 50 томами по тысяче листов каждый. Ценность и работоспособность того или иного проекта оценивается по множеству других прямых и косвенных признаков, заключение по которым может дать независимая организация, например, Торгово-промышленная палата - система, которая существует в России более 100 лет <…> Кроме того, количество документов было сокращено с логичным экономическим подходом <…> Современный мир прозрачен и цифровизирован настолько, что многие показатели, которые указываются в проектах, легко можно проверить, все это находится в открытом доступе. Поэтому нужно отходить от многотомных проектов, которые мы наблюдали в 90-е, в начале 2000-х годов", - пояснил эксперт.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Основными целями инвестиционной деятельности корпорации являются содействие в реализации в СКФО экономически эффективных инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей экономики и формирование совместно с органами государственной власти, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в макрорегионе.