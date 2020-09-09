Пентагон может продлить работу с использующими продукцию Китая фирмами после сентября

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает возможность продления сотрудничества с некоторыми подрядчиками, использующими технологии китайских компаний, после сентября текущего года. Об этом сообщила на брифинге в среду заместитель министра обороны по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Ей был задан вопрос, приносит ли выгоду американскому Минобороны прекращение работы с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии китайских компаний. "Мы решительно поддерживаем исключение из ряда наших телекоммуникационных систем китайских технологий, которые, как доказано, представляют собой проблему в плане утечек данных. Мы получили от аппарата директора Национальной разведки временное разрешение на продолжение работы [с подрядчиками] над системами вооружений, не являющимися критически значимыми. Мы продолжаем обсуждать вопрос продления [временных разрешений] на срок после сентября", - ответила Лорд, заверив, что каждый такой исключительный случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Это не мешает Пентагону всячески убеждать частные компании ВПК отказываться от использования китайских технологий. "Мы весьма удовлетворены тем, как промышленность исключает такие системы из цепочек поставок. Исключения допустимы только в единичных случаях", - заверила Лорд.

В конце августа еженедельник Defense News сообщил о том, что администрация США предоставила Минобороны временное разрешение на продолжение работы с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии китайской Huawei, несмотря на вступивший ранее в силу запрет. Пентагон вправе продолжать заключать соглашения с такими подрядчиками вплоть до 30 сентября.

Компании сами просили американские власти выдать подобное разрешение, поскольку многие из них оказались в сложной финансовой ситуации из-за пандемии нового коронавируса.

Запрет федеральным госучреждениям США заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Hytera Communications Corporation, а также их дочерних предприятий, вступил в силу 27 августа. Любая фирма, пользующаяся услугами или оборудованием внесенных в черный список компаний КНР, больше не сможет продавать свою продукцию или оказывать любого рода услуги правительству США. Однако, согласно законодательству, вашингтонская администрация может выдать временную генеральную лицензию, которая позволит в качестве исключения заключать сделки с соответствующей компанией.